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Бышовец: «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом»

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Бывший тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».
Бышовец: «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом»
  • РИА Новости

«Спартак» является фаворитом. После победы в Кубке РПЛ команда имеет преимущество. В «Локо», мне кажется, есть проблемы, связанные с определением состава и совместимостью игроков», — цитирует Бышовца Metaratings.

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее бывший игрок «Локомотива» хорват Ведран Чорлука рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».

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