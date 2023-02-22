Бышовец: «Спартак» — фаворит в матче Кубка России с «Локомотивом»
- РИА Новости
«Спартак» является фаворитом. После победы в Кубке РПЛ команда имеет преимущество. В «Локо», мне кажется, есть проблемы, связанные с определением состава и совместимостью игроков», — цитирует Бышовца Metaratings.
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее бывший игрок «Локомотива» хорват Ведран Чорлука рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».