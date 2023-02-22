Чорлука рассказал, как чуть не перешёл из «Локомотива» в «Спартак»
- РИА Новости
«Я отлично сыграл на Евро-2016, после чего появилось предложение от «Спартака». «Локомотив» сделал то, что должен был — поговорил со мной: «Ведран, мы тебя не отпустим никуда», — цитирует Чорлуку «Чемпионат».
Он добавил, что ему было важно, чтобы в «Локомотиве» на него рассчитывали.
22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее Ольга Смородская оценила зимнюю трансферную кампанию столичного «Локомотива».