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«Оттава» обменяла российского защитника Зайцева в «Чикаго»

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Российский защитник Никита Зайцев перешёл из «Оттава Сенаторз» в «Чикаго Блэкхоукс».

«Чикаго» помимо Зайцева получит от «Сенаторз» выбор во втором раунде 2023 года и выбор в четвёртом раунде 2024 года, сообщает пресс-служба «Блэкхоукс».

В сезоне-2022/23 регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге (НХЛ) россиянин провёл 28 матчей и набрал пять очков (0+5) при коэффициенте полезности «-5». 

Ранее хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы Зайцева, объяснил, почему «Оттава» выставила хоккеиста на драфт отказов.

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