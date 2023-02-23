25 сэйвов Сорокина помогли «Айлендерс» победить «Виннипег»

«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Ю-Би-Эс-Арена» завершилась со счётом 2:1.

В составе «Айлендерс» российский вратарь Илья Сорокин совершил 25 сэйвов из 26 бросков. У «Джетс» россиянин Александр Романов очков не набрал.

«Айлендерс» занимает четвёртое место в таблице Столичного дивизиона Восточной конференции с 67 очками. «Виннипег» расположился на второй строчке таблицы Центрального дивизиона Западной конференции с 71 очком.

Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принял участие в первой тренировке после возвращения из России.