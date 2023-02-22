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Кержаков хочет видеть в «Кармиотиссе» российских футболистов

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Руководство «Кармиотиссы» рассказало о трансферной политике кипрского клуба на ближайшее время.
Кержаков хочет видеть в «Кармиотиссе» российских футболистов
  • РИА Новости

«Мы постоянно общаемся с Александром Кержаковым насчёт потенциальных трансферов «Кармиотиссы». Российский специалист хочет видеть в своей команде ряд футболистов, среди них есть и россияне», — цитирует представителя пресс-службы команды Sport24.

Подчёркивается, что Кержаков — настоящий джентльмен, у которого «большое и многообещающее будущее».

«С первого дня Александр показал, что он профессионал, который имеет хороший опыт в футболе. Конкретных имён и наши потенциальные трансферы пока называть не буду, ещё только февраль. Пока всё наше внимание сконцентрировано на завтрашнем матче», — добавил представитель клуба.

Российский специалист 8 февраля возглавил «Кармиотиссу». В первом матче после назначения команда победила «Аполлон» (4:3), а с «Эносисом» сыграла вничью (1:1).

Ранее Кержаков поделился впечатлениями от работы в «Кармиотиссе».

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