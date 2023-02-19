Кержаков поделился впечатлениями от работы в «Кармиотиссе»

Главный тренер футбольного клуба «Кармиотисса» Александр Кержаков высказался о работе в команде.

«Впечатления положительные, всё хорошо, работаем в привычном режиме, для меня в первую очередь. Ребята тоже будут потихоньку привыкать, в бытовом плане тоже никаких проблем нет.

Конечно, было немного непривычно общаться на иностранном языке, на английском, потому что это мой первый такой опыт. Будучи игроком, когда я был в зарубежных командах, необязательно было столько говорить. Здесь же ты постоянно говоришь, постоянно объясняешь, постоянно пытаешься донести свои мысли», — приводит слова Кержакова ТАСС.

Российский специалист 8 февраля возглавил «Кармиотиссу». В первом матче после назначения команда победила «Аполлон» (4:3), а с «Эносисом» сыграла вничью (1:1).

Ранее сообщалось, что шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла масс-старт на чемпионате мира в Оберхофе (Германия).