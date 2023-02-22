The Telegraph: WTA сократит штраф Великобритании в случае допуска российских теннисистов в 2023 году
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Как сообщает The Telegraph, WTA готова сократить штраф LTA, который составляет $1 млн, в два раза.
Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.
Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.
Ранее сообщалось, что Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян.