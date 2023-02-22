The Telegraph: WTA сократит штраф Великобритании в случае допуска российских теннисистов в 2023 году

Женская теннисная ассоциация (WTA) готова сократить штраф Ассоциации лаун-тенниса (LTA), если российские и белорусские теннисисты будут допущены на турниры в Великобритании.

Как сообщает The Telegraph, WTA готова сократить штраф LTA, который составляет $1 млн, в два раза.

Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.

Ранее сообщалось, что Великобританию могут лишить турниров ATP и WTA в случае недопуска россиян.