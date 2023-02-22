Сафонов: Галицкий очень интересный человек, но с ним очень тяжело спорить
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«Галицкий — очень интересный человек. Очень много знает, с ним действительно интересно общаться. Единственный момент — с ним очень тяжело спорить. Потому как у него практически всегда есть какие-то аргументы», — сказал Сафонов на YouTube-канале «Коммент.Биги».
Матвей Сафонов является первым номером сборной России по футболу. Игрок — воспитанник «Краснодара». В 2018 году Игорь Акинфеев завершил карьеру в национальной команде.
Ранее Матвей Сафонов рассказал о своём отношении к сравнению с вратарём ЦСКА Игорем Акинфеевым.