Чорлука: жду, что «Локомотив» и «Спартак» выйдут готовыми биться за победу

Бывший игрок «Локомотива» Ведран Чорлука поделился ожиданиями от предстоящего матча железнодорожников со «Спартаком» в 1/4 финала Кубка России («Путь РПЛ»).

«Эмоции всегда бьют через край, когда ты играешь против «Спартака». Это настоящее дерби. Для футболиста нет ничего лучше, чем играть в таких больших матчах.

Я жду, что обе команды выйдут максимально мотивированными и готовыми биться за победу с первых мгновений игры», — приводит слова Чорлуки пресс-служба «Локомотива».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее Чорлука рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».