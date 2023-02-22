Чорлука: жду, что «Локомотив» и «Спартак» выйдут готовыми биться за победу
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«Эмоции всегда бьют через край, когда ты играешь против «Спартака». Это настоящее дерби. Для футболиста нет ничего лучше, чем играть в таких больших матчах.
Я жду, что обе команды выйдут максимально мотивированными и готовыми биться за победу с первых мгновений игры», — приводит слова Чорлуки пресс-служба «Локомотива».
Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее Чорлука рассказал, что в 2016 году мог перейти в «Спартак».