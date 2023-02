Салихова: раздевалка «Спартака» — святая святых, журналистам и блогерам там делать нечего

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение красно-белых не пускать журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом» в матче Кубка России.

«Раздевалка — это святая святых. Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

21 февраля стало известно, что «Спартак» не пустит журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом».

Матч между московскими командами состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее Салихова прокомментировала календарь игр в рамках Кубка России по футболу.