Салихова: раздевалка «Спартака» — святая святых, журналистам и блогерам там делать нечего
- РИА Новости
«Раздевалка — это святая святых. Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», — цитирует Салихову Metaratings.ru.
21 февраля стало известно, что «Спартак» не пустит журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом».
Матч между московскими командами состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.
Ранее Салихова прокомментировала календарь игр в рамках Кубка России по футболу.