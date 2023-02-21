Узнать больше

Салихова: раздевалка «Спартака» — святая святых, журналистам и блогерам там делать нечего

Короткая ссылка
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала решение красно-белых не пускать журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом» в матче Кубка России.
Салихова: раздевалка «Спартака» — святая святых, журналистам и блогерам там делать нечего
  • РИА Новости

«Раздевалка — это святая святых. Если кого-то пускать, то только для документального киношедевра в стиле All or Nothing, а журналистам и блогерам там делать нечего. Если клуб захочет, то сам покажет, что было в раздевалке после игры, на своих ресурсах», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

21 февраля стало известно, что «Спартак» не пустит журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом».

Матч между московскими командами состоится 22 февраля. Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее Салихова прокомментировала календарь игр в рамках Кубка России по футболу.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить