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«Спартак» не пустит журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом»

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Пресс-секретарь «Спартака» Дмитрий Зеленов ответил на вопрос, впустят ли журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом» в Кубке России.
«Спартак» не пустит журналистов в раздевалку в случае победы над «Локомотивом»
  • Gettyimages.ru

«Мы не пустим никого в раздевалку, ни «Матч ТВ», ни вас. Мы не планировали подобную активность, норма не является обязательной по регламенту», — цитирует Зеленова «РБ Спорт».

22 февраля пройдёт матч между «Локомотивом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 мск. Синоптики обещают в этот день температуру воздуха ниже -10 °С.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова дебютирует за диджейским пультом перед матчем Кубка «Локомотив» — «Спартак».

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