Рублёва рассказала, почему покинула штаб Жук и Свинина

Екатерина Рублёва, тренер чемпионов России в танцах на льду среди юниоров Анны Щербаковой и Егора Гончарова, рассказала, почему после завершения карьеры они с Иваном Шефером не захотели остаться в бригаде Ирины Жук и Александра Свинина.

«Мы были безмерно благодарны своим тренерам за возможность начать работать под их крылом, да и вообще за всё то, что они дали нам в спорте. Точно так же я всегда буду благодарна Елене Кустаровой и Светлане Алексеевой, у которых мы с Иваном катались до того, как перешли к Свинину и Жук. Благодаря им мы очень многому научились в танцах.

После окончания собственной карьеры мы, кстати, приняли предложение Иры и Саши остаться в команде и работать с совсем маленькими парами, получали большое удовольствие от этой работы, но нам довольно быстро стало тесновато на одном льду. Появились какие-то собственные задумки, которые не всегда возможно реализовать, работая под началом более опытных специалистов. Имелся и финансовый аспект. У Ивана к тому времени уже появился ребёнок, нужно было содержать семью, а на маленькой группе много не заработаешь. Поэтому мы сели вместе с нашими тренерами, поговорили и приняли решение», — сказала Рублёва в интервью RT.

Ранее Рублёва прокомментировала резонансное заявление Евгения Плющенко о необъективном судействе на российских стартах.