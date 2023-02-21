В швейцарской полиции сообщили о низких шансах найти напавших на российского болельщика

Сын пресс-атташе тульского «Арсенала» Артём Овсянников рассказал о ходе дела по его избиению на стадионе швейцарского «Базеля» во время матча с «Серветтом».

«Протокол передан в прокуратуру, но шансы найти этих людей очень низки из-за отсутствия системы распознавания лиц на стадионе. Это слова Александры Майер, вахмистра кантональной полиции Швейцарии», — цитирует Овсянникова «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Артём Овсянников записал видеоролик, в котором рассказал, что его избили в фан-секторе «Базеля». Он отметил, что один из фанатов был возмущён тем, что Артём говорил по-русски на видео.

Ранее сообщалось, что «Базель» отправил письмо с извинениями пострадавшему от местных болельщиков россиянину.