Тихонов призвал Европарламент не вмешиваться в спорт
- РИА Новости
«Собралась кучка отмороженных людей. Разве нормально совать нос туда, куда они не понимают? Европарламенту давно пора заткнуться и отойти от спорта. Томас Бах пытается нейтрализовать спорт от всей политики», — цитирует Тихонова РИА Новости.
МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.
Ранее в МОК заявили, что решение Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду противоречит миссии Игр.