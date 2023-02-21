Тихонов призвал Европарламент не вмешиваться в спорт

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на решение Европарламента осудить Международный олимпийский комитет (МОК) за предоставление россиянам возможности отобраться на Олимпиаду-2024.

«Собралась кучка отмороженных людей. Разве нормально совать нос туда, куда они не понимают? Европарламенту давно пора заткнуться и отойти от спорта. Томас Бах пытается нейтрализовать спорт от всей политики», — цитирует Тихонова РИА Новости.

МОК 25 января призвал федерации по различным видам спорта рассмотреть возможность допуска россиян в нейтральном статусе. При этом предлагается не допускать атлетов, активно поддерживающих спецоперацию на Украине.

Ранее в МОК заявили, что решение Европарламента об отборе россиян на Олимпиаду противоречит миссии Игр.