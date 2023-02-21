Вернер: мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку

Нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер рассказал, почему он не смог заиграть в лондонском «Челси».

«Мои проблемы в «Челси» начались, когда клуб приобрёл Лукаку. Я помог команде выиграть Лигу чемпионов, а затем Тухель предпочёл мне игрока, который пришёл за €113 млн. Он не мог не играть, ведь за него платили большие деньги», — цитирует Вернера The Sun.

Немецкий форвард провёл за лондонский клуб 89 матчей, в которых забил 23 гола и сделал 21 результативную передачу.

В настоящий момент Вернер защищает цвета «Лейпцига».

Ранее сообщалось, что футболисты «Челси» почтили память Атсу, погибшего после землетрясения в Турции.