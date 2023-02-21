Узнать больше

Клаудиньо: соперники «Зенита» стали опаснее, они готовятся навязать борьбу за титул

Короткая ссылка
Нападающий «Зенита» Клаудиньо назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) сильным и конкурентным турниром, победы в котором даются с большим трудом.
Клаудиньо: соперники «Зенита» стали опаснее, они готовятся навязать борьбу за титул
  • Gettyimages.ru

«Я утвердился во мнении, что Премьер‑лига — очень сильный и конкурентный турнир. Я знал, что победы в нём даются с большим трудом. В этом сезоне я вижу, что наши соперники стали опаснее, они готовятся навязать нам борьбу за титул», — цитирует Клаудиньо пресс-служба санкт-петербургского клуба. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», бразилец получит российский паспорт в течение весны.

В нынешнем сезоне 26‑летний Клаудиньо забил три мяча и отдал восемь результативных передач в 19 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение паспортов РФ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить