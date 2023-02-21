Член Зала славы UFC назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории

Член зала славы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Марк Колман считает Фёдора Емельяненко величайшим бойцом в истории.

«Я очарован Россией. Когда это был ещё СССР, я был в Сибири, Тбилиси и Москве в 1989 году, это было удивительное путешествие. Фёдор — величайший боец всех времён. То, что он делал 23 года подряд, никогда не повторят. Вся Россия очень опасна, ничто так не вызывает уважения», — цитирует Колмана РИА Новости.

5 февраля Емельяненко провёл прощальный бой с Бейдером в рамках турнира Bellator, где уступил бойцу нокаутом в первом раунде. В первой встрече бойцов в 2019 году американец также победил нокаутом.

На счету 46-летнего Емельяненко 40 побед и семь поражений, ещё один бой признан несостоявшимся. 39-летний Бейдер одержал 31 победу при семи поражениях.

Ранее боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев заявил, что считает Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных боевых искусств.