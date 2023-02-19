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Арышев назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств

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Боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев заявил, что считает Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных боевых искусств.
Арышев назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств
  • РИА Новости

«Я бы назвал Емельяненко величайшим бойцом смешанных боевых искусств не только в России, но и в мире.

Хабиб Нурмагомедов? Тяжёлый вес считается королевским, как ни крути. Сильнее представителей данной категории быть не может. Посмотрите на бокс. Настоящими легендами там считаются Мухамммед Али и Майк Тайсон. Да тот же Шугар Рэй Леонард мог быть лучше в плане техники, но в один ряд с ними его не ставят. То же самое касается и Фёдора. На протяжении десяти лет он брал верх над всеми звёздами тяжёлого веса. В те времена сильнейшие выступали именно в PRIDE, в США не было промоушенов такого уровня», — заявил Арышев в интервью RT.

Также он отметил, что Хабиб — крутой боец, который не потерпел ни одного поражения, но он дрался только в лёгкой категории.

«Не хочу приуменьшать его заслуги, но лично мне бы хотелось увидеть его в полусреднем дивизионе. Если бы он перебил всех и там, то был бы ближе к статусу сильнейшего спортсмена в истории MMA», — добавил он.

Ранее Арышев поделился мнением о российском бойце Магомеде Исмаилове.

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