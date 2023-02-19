Арышев назвал Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных единоборств

Боец AMC Fight Nights Дмитрий Арышев заявил, что считает Фёдора Емельяненко величайшим бойцом смешанных боевых искусств.

«Я бы назвал Емельяненко величайшим бойцом смешанных боевых искусств не только в России, но и в мире.

Хабиб Нурмагомедов? Тяжёлый вес считается королевским, как ни крути. Сильнее представителей данной категории быть не может. Посмотрите на бокс. Настоящими легендами там считаются Мухамммед Али и Майк Тайсон. Да тот же Шугар Рэй Леонард мог быть лучше в плане техники, но в один ряд с ними его не ставят. То же самое касается и Фёдора. На протяжении десяти лет он брал верх над всеми звёздами тяжёлого веса. В те времена сильнейшие выступали именно в PRIDE, в США не было промоушенов такого уровня», — заявил Арышев в интервью RT.

Также он отметил, что Хабиб — крутой боец, который не потерпел ни одного поражения, но он дрался только в лёгкой категории.

«Не хочу приуменьшать его заслуги, но лично мне бы хотелось увидеть его в полусреднем дивизионе. Если бы он перебил всех и там, то был бы ближе к статусу сильнейшего спортсмена в истории MMA», — добавил он.

Ранее Арышев поделился мнением о российском бойце Магомеде Исмаилове.