Спортдиректор «Фенербахче» высказался о проведении товарищеского матча с «Зенитом»
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«Благотворительный матч против «Зенита»? Мы ещё не определились с графиком перерыва сборной в марте, поэтому ничего точно не известно», — цитирует Бранко Sport24.
21 февраля генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что игра пройдёт 23 марта. Все средства, полученные в ходе матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения.
17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.
Ранее бразильский защитник Роберт Ренан прибыл в расположение «Зенита».