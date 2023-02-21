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Спортдиректор «Фенербахче» высказался о проведении товарищеского матча с «Зенитом»

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Спортивный директор турецкого «Фенербахче» Марио Бранко прокомментировал информацию о проведении товарищеского матча с санкт-петербургским «Зенитом» в марте.
Спортдиректор «Фенербахче» высказался о проведении товарищеского матча с «Зенитом»
  • Gettyimages.ru

«Благотворительный матч против «Зенита»? Мы ещё не определились с графиком перерыва сборной в марте, поэтому ничего точно не известно», — цитирует Бранко Sport24.

21 февраля генеральный директор сине-бело-голубых Александр Медведев сообщил, что игра пройдёт 23 марта. Все средства, полученные в ходе матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения.

17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба. 

Ранее бразильский защитник Роберт Ренан прибыл в расположение «Зенита».

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