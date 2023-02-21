Гендиректор «Зенита» подтвердил договорённость с «Фенербахче» о товарищеском матче

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию о проведении матча с «Фенербахче» в марте.

«Да, достигнута договорённость с «Фенербахче», что 23 марта состоится игра с одним из сильнейших клубов Турции, который продолжает участвовать в еврокубках. Мы ещё до землетрясения обсуждали возможность проведения товарищеской игры», — цитирует Медведева Sport24.

Он также отметил, что санкт-петербургский клуб поддержал предложение турецкой стороны и все средства, полученные в ходе матча, будут направлены на помощь пострадавшим во время разрушительного землетрясения.

Число погибших при землетрясениях в Турции достигло 41 156.

17 февраля «Зенит» потерпел поражение от иранского «Сепахана» в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Накш-э-джахан» и завершилась со счётом 2:0 в пользу иранского клуба.

Ранее московский ЦСКА проиграл казанскому «Рубину» в товарищеском матче.