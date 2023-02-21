Скончался девятикратный чемпион Испании в составе «Реала» Амаро

Легендарный футболист мадридского «Реала» и почётный президент королевского клуба Амансио Амаро скончался в возрасте 83 лет.

О смерти чемпиона Европы в составе сборной Испании сообщается в Twitter мадридского клуба.

Амаро играл в «Реале» с 1962 по 1976 год. С клубом футболист выиграл девять чемпионатов Испании, три кубка страны, а также Кубок чемпионов УЕФА в 1966 году. Всего за мадридскую команду «Эль Брухо» он провёл 471 игру и забил 155 голов.

В 2022 году Амансио Амаро сменил Пако Хенту на посту почётного президента «Реала».

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола выразила соболезнования в связи со смертью полузащитника турецкого «Хатайспора» Кристиана Атсу.