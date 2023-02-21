Mirror: Роналду переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом
- AP
Новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи и лёгким доступом ко всем удобствам, сообщает Mirror.
Отмечается, что футболиста также навестила мама, прилетев к нему из Португалии.
30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Зарплата футболиста составит €200 млн в год без учёта бонусов. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 2025 года.
Ранее полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов поделился мнением о своём партнёре по команде Роналду.