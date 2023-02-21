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Mirror: Роналду переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом

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Нападающий «Аль-Насср» Криштиану Роналду переехал из 99-этажного небоскрёба Kingdom Tower в Эр-Рияде в семейный дом.
Mirror: Роналду переехал из отеля в Эр-Рияде в собственный дом
  • AP

Новый дом находится в эксклюзивном комплексе с высшим уровнем безопасности для него и его семьи и лёгким доступом ко всем удобствам, сообщает Mirror.

Отмечается, что футболиста также навестила мама, прилетев к нему из Португалии.

30 декабря португалец подписал контракт с «Аль-Насром». Зарплата футболиста составит €200 млн в год без учёта бонусов. Контракт Роналду с клубом рассчитан до 2025 года. 

Ранее полузащитник «Аль-Насра» Жалолиддин Машарипов поделился мнением о своём партнёре по команде Роналду.

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