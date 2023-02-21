Миранчук вышел в лидеры «Торино» по системе «гол + пас»

Российский полузащитник «Торино» Алексей Миранчук отметился новым достижением в чемпионате Италии по футболу.

Россиянин вышел в лидеры команды по системе «гол + пас», на его счету четыре забитых мяча и три результативные передачи в 17 матчах.

Далее в команде следуют нападающий Антонио Санабрия и полузащитник Никола Влашич. У футболистов по шесть очков по системе «гол + пас».

«Торино» сыграл вничью с «Кремонезе» в матче 23-го тура чемпионата Италии. Игра завершилась со счётом 2:2. «Быки» набрали 31 очко и занимают девятое место в чемпионате Италии. У «Кремонезе» девять очков и 20-е место.

Ранее бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возможном возвращении Миранчука в «Аталанту».