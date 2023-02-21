Узнать больше

Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ

Короткая ссылка
«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ
  • AP

Во втором периоде встречи хоккеисты двух команд устроили массовую драку, в которой российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин принял активное участие. По итогам потасовки с площадки были удалены две пятёрки игроков. 

Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2. В составе «Айлендерс» россиянин Илья Сорокин отразил 44 броска из 46, а его соотечественник защитник Александр Романов очков не набрал. 

«Нью-Йорк» занимает четвёртое место в таблице столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ с 65 очками. «Пингвинз» расположился на пятой строчке с 63 очками.

Ранее сообщалось, что Сорокин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить