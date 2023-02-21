Малкин принял участие в массовой драке в матче НХЛ

«Нью-Йорк Айлендерс» нанёс поражение «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором периоде встречи хоккеисты двух команд устроили массовую драку, в которой российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин принял активное участие. По итогам потасовки с площадки были удалены две пятёрки игроков.

Встреча на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершилась со счётом 4:2. В составе «Айлендерс» россиянин Илья Сорокин отразил 44 броска из 46, а его соотечественник защитник Александр Романов очков не набрал.

«Нью-Йорк» занимает четвёртое место в таблице столичного дивизиона Восточной конференции НХЛ с 65 очками. «Пингвинз» расположился на пятой строчке с 63 очками.

Ранее сообщалось, что Сорокин стал второй звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз».