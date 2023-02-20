Гакпо: считаю, что «Ливерпуль» готов к матчу с «Реалом»
- AP
«Думаю, что команда готова к этому матчу. Мы хотим показать красивую игру и победить, особенно дома. Я считаю, что мы готовы к нему. Я должен вновь доказать, что могу выступать на высоком уровне», — приводит слова Гакпо пресс-служба «Ливерпуля».
Игра между командами пройдёт 21 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск.
Ответная встреча запланирована на 15 марта.
Нападающий после перехода в стан мерсисайдцев провёл восемь матчей во всех турнирах и забил два мяча.
Ранее владелец «Ливерпуля» заявил, что не будет продавать клуб.