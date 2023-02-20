Гакпо: считаю, что «Ливерпуль» готов к матчу с «Реалом»

Нападающий «Ливерпуля» Коди Гакпо рассказал, чего ожидает от матча с «Реалом» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, что команда готова к этому матчу. Мы хотим показать красивую игру и победить, особенно дома. Я считаю, что мы готовы к нему. Я должен вновь доказать, что могу выступать на высоком уровне», — приводит слова Гакпо пресс-служба «Ливерпуля».

Игра между командами пройдёт 21 февраля в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». Начало — в 23:00 мск.

Ответная встреча запланирована на 15 марта.

Нападающий после перехода в стан мерсисайдцев провёл восемь матчей во всех турнирах и забил два мяча.

Ранее владелец «Ливерпуля» заявил, что не будет продавать клуб.