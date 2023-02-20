Сенников: «Спартак» — явный фаворит дерби

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от первого четвертьфинального матча верхней сетки плей‑офф Кубка России между «Спартаком» и железнодорожниками.

«Понятно, что фаворит матча — «Спартак»: концовка года и сборы показали, что команда сейчас в хорошей форме и лучше подготовлена. Но кубковые матчи всегда непредсказуемы. «Локомотив» — это кубковый боец, они выигрывали много кубков. Тут будет борьба», — цитирует Сенникова «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что у красно-белых три футболиста пропускают кубковую игру из-за дисквалификации после матча с «Зенитом».

Матч между «Локомотивом» и «Спартаком» пройдёт 22 февраля. Начало — в 20:00 мск.

Ранее в РФС прокомментировали возможный перенос матча «Локомотив» — «Спартак» из-за погоды.