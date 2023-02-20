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Янчук: Медведев может вновь закрепиться в десятке сильнейших, а почему нет?

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Заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что российский теннисист Даниил Медведев может вновь закрепиться в топ-10 рейтинга ATP.
Янчук: Медведев может вновь закрепиться в десятке сильнейших, а почему нет?
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«Конечно, он может вновь закрепиться в десятке сильнейших, а почему нет? Я бы его вообще в пятёрку поставил по уровню игры. Он не всегда может распорядиться своими игровыми возможностями оптимально, но это его особенности психологического порядка, где-то начинает дёргаться и нервничать. Сейчас же он хорошо и уверенно ведёт игру», — приводит слова Янчука ТАСС.

19 февраля Медведев выиграл турнир ATP в Роттердаме. В финале он победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2.

Для россиянина это 16-й титул ATP в карьере.

Ранее бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможности игроков «Зенита» Клаудиньо и Малкома выступать за сборную России при получении российского гражданства.

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