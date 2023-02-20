Тарасова отреагировала на новость о поражении головного мозга у Костомарова

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на информацию о том, что у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова поражена четверть головного мозга.

«Я не знаю, честно. У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю. То что пишут, то и знаю», — приводит слова Тарасовой Life.

20 февраля появилась информация, что у фигуриста кровоизлияние и гематома в лобной доле.

10 января 46-летний фигурист попал в больницу с пневмонией. Он был доставлен в реанимацию, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. В начале февраля появилась информация, что Костомарову ампутировали обе ступни.

Ранее сообщалось, что в комиссии по этике ФФККР рассмотрят заявления Евгения Плющенко.