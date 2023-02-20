Узнать больше

В Азиатском гимнастическом союзе заявили, что не располагают информацией об участии россиян в турнирах под своей эгидой

Короткая ссылка
Генеральный секретарь Азиатского гимнастического союза Мохд Саед сообщил, что в настоящее время в организации ещё не приняли решения о допуске россиян на турниры.
В Азиатском гимнастическом союзе заявили, что не располагают информацией об участии россиян в турнирах под своей эгидой
  • Gettyimages.ru
  • © Robert Decelis Ltd

«Азиатский гимнастический союз в настоящее время не располагает информацией об участии российских спортсменов», — приводит слова Саеда ТАСС.

Международный олимпийский комитет 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на шутку форварда «Ариса» Александра Кокорина под своей фотографией с молодыми игроками московского клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить