В Азиатском гимнастическом союзе заявили, что не располагают информацией об участии россиян в турнирах под своей эгидой

Генеральный секретарь Азиатского гимнастического союза Мохд Саед сообщил, что в настоящее время в организации ещё не приняли решения о допуске россиян на турниры.

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