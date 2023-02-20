В Азиатском гимнастическом союзе заявили, что не располагают информацией об участии россиян в турнирах под своей эгидой
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«Азиатский гимнастический союз в настоящее время не располагает информацией об участии российских спортсменов», — приводит слова Саеда ТАСС.
Международный олимпийский комитет 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба ответил на шутку форварда «Ариса» Александра Кокорина под своей фотографией с молодыми игроками московского клуба.