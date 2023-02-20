Черчесов считает, что Малком и Клаудиньо могли бы стать усилением для сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал новость о том, что полузащитникам петербургского «Зенита» Малкому и Клаудиньо дали разрешение на получение российских паспортов.

«Не очень понимаю, как они могут стать российскими футболистами и попасть в нашу сборную. Но если по каким-то неведомым мне причинам подобное станет возможно, то, безусловно, для национальной сборной России это стало бы усилением», — цитирует Черчесова «Спорт-Экспресс».

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев дал понять, что бразильцы скоро могут стать гражданами России. Однако для того, чтобы Малком и Клаудиньо смогли выступать за национальную сборную, должно пройти определённое время. Также из-за невозможности быстрой смены футбольного гражданства оба игрока не перестанут считаться легионерами в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо перешёл в российский клуб в 2021-м. Команда из Санкт-Петербурга продлила контракты с бразильцами до конца сезона-2026/27.

Ранее футбольный агент Луис Фернандо Гарсия рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо выступать за сборную России.













