Узнать больше

Ольховский: Медведев показал, что является одним из ведущих теннисистов мира

Короткая ссылка
Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Даня провёл очень хороший турнир. Он показал, что является одним из ведущих теннисистов мира», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, Медведев и итальянец Янник Синнер «играли в очень быстрый, качественный теннис» в финальном матче в Роттердаме.

«Даниил выдержал напор Синнера, итальянец атаковал очень много, и оборона Медведева переходила в атаку. Интересный момент: игроки практически не выходили к сетке, но темп был настолько высок, что сделать это было очень сложно», — заключил Ольховский.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира в Роттердаме составлял более €2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя тех времён, когда был первой ракеткой мира.








Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить