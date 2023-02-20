Ольховский: Медведев показал, что является одним из ведущих теннисистов мира

Победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.

«Даня провёл очень хороший турнир. Он показал, что является одним из ведущих теннисистов мира», — цитирует Ольховского ТАСС.

По его мнению, Медведев и итальянец Янник Синнер «играли в очень быстрый, качественный теннис» в финальном матче в Роттердаме.

«Даниил выдержал напор Синнера, итальянец атаковал очень много, и оборона Медведева переходила в атаку. Интересный момент: игроки практически не выходили к сетке, но темп был настолько высок, что сделать это было очень сложно», — заключил Ольховский.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Призовой фонд представительного турнира в Роттердаме составлял более €2 млн.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя тех времён, когда был первой ракеткой мира.



















