Кущенко: в Единой лиге ВТБ будут экспериментировать с форматом Матча звёзд

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о проведении Матча всех звёзд.

«Единая лига будет продолжать экспериментировать с форматами Матчей звёзд. Если мы это будем делать, то народ будет идти на трибуны, если остановимся, то таких аншлагов, как сегодня, не будет», — цитирует Кущенко ТАСС.

Он подчеркнул, что организаторам спортивного мероприятия удалось привлечь большое количество болельщиков.

«Это радует. Впервые после пандемийных историй не было ограничений в зале, и праздник в полной мере удался», — заключил Кущенко.

Матч всех звёзд прошёл 19 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Впервые в соревнованиях участвовали команды «Новой школы» и «Старой школы», которая одержала победу со счётом 148:140.

Первый Матч звёзд состоялся в 2017 году в Сочи. Ранее в нём принимали участие команды «Звёзды России» и «Звёзды мира».

Ранее стали известны имена шести баскетболистов, вошедших в Зал славы Единой лиги ВТБ.





