Кущенко: в Единой лиге ВТБ будут экспериментировать с форматом Матча звёзд
«Единая лига будет продолжать экспериментировать с форматами Матчей звёзд. Если мы это будем делать, то народ будет идти на трибуны, если остановимся, то таких аншлагов, как сегодня, не будет», — цитирует Кущенко ТАСС.
Он подчеркнул, что организаторам спортивного мероприятия удалось привлечь большое количество болельщиков.
«Это радует. Впервые после пандемийных историй не было ограничений в зале, и праздник в полной мере удался», — заключил Кущенко.
Матч всех звёзд прошёл 19 февраля на «ВТБ Арене» в Москве. Впервые в соревнованиях участвовали команды «Новой школы» и «Старой школы», которая одержала победу со счётом 148:140.
Первый Матч звёзд состоялся в 2017 году в Сочи. Ранее в нём принимали участие команды «Звёзды России» и «Звёзды мира».
Ранее стали известны имена шести баскетболистов, вошедших в Зал славы Единой лиги ВТБ.