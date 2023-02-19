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Итудис, Ведищев, Каун и Макколлум вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ

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Стали известны имена шести личностей, вошедших в Зал славы Единой лиги ВТБ.
Итудис, Ведищев, Каун и Макколлум вошли в Зал славы Единой лиги ВТБ
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В Зал славы вошли бывший главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, бронзовый призёр Олимпиады-2012 в Лондоне баскетболист Александр Каун, а также президент клуба «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев.

Также в Зал славы вошли баскетболисты Джордан Мики («Химки», «Зенит»), Эрик Макколлум (УНИКС, «Химки», «Локомотив-Кубань») и президент «Автодора» Владимир Родионов.

Ранее стали известны резервные даты матчей Кубка России по футболу в случае переноса из-за погоды.

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