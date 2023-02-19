Стали известны резервные даты матчей Кубка России по футболу в случае переноса из-за погоды

Стали известны резервные даты для матчей Кубка России в случае их переноса из-за погоды.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу коммуникаций Российского футбольного союза (РФС).

В случае переноса матчи 1/4 финала Кубка России по футболу пройдут 7—9 марта.

«Согласно регламенту Кубка России, температурные замеры производятся на поле за три, два и один час до начала матча. Если температура ниже 15 градусов мороза, команды имеют право отказаться от проведения встречи. При наличии хотя бы одного отказа игра переносится на резервную дату», — приводит ТАСС слова службы коммуникации РФС.

Отмечается, что, согласно данным портала «Метеовести» центра погоды «Фобос», 22 февраля температура в Москве в районе Преображенское опустится до -19 °С. В этот день состоится первый матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком».

Ранее сообщалось, что голы Мбаппе, Неймара и Месси помогли ПСЖ победить «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции.