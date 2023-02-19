Гол Месси помог ПСЖ победить «Лилль» в чемпионате Франции

ПСЖ победил «Лилль» в матче 24-го тура чемпионата Франции.

Матч завершился со счётом 4:3.

В составе ПСЖ голы забили Неймар, Килиан Мбаппе, оформивший дубль, и Лионель Месси. У «Лилля» отличились Бафоде Диаките, Жонатан Дэвид и Жонатан Бамба.

Отметим, что на 51-й минуте Неймар был заменён из-за того, что получил травму лодыжки.

ПСЖ набрал 57 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. У «Лилля» 41 очко и пятая позиция.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в стартовый состав на матч 24-го тура чемпионата Франции с «Брестом».