Шунин хочет порадовать болельщиков «Динамо» завоёванным трофеем

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин сделает всё возможное для того, чтобы бело-голубые пополнили свою коллекцию новым титулом.

«Болельщики давно ждут трофеев, хочу порадовать их. Выиграть трофей», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

36-летний голкипер также дал понять, что пока не собирается завершать профессиональную карьеру.

«Я полон сил, полон желания биться и играть. Готов отдаваться максимально. Всё зависит от генетики. Каждый сезон настраиваюсь быть лучшим во всём. Преодолевая трудности, чувствую себя только лучше», — заключил Шунин.

Вратарь провёл за бело-голубых 16 встреч в сезоне-2022/23, в которых пропустил 19 мячей. Он является рекордсменом «Динамо» по сыгранным матчам в чемпионатах России.

Последний большой успех случился в сезоне-1994/95, когда «Динамо» завоевало Кубок России.

Ранее бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес высказался о перспективах нападающего бело-голубых Фёдора Смолова уехать играть в Европу.