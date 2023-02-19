Чесноков — о победе Медведева в Роттердаме: Даниил обладает безграничными возможностями
- AP
«Медведев весь турнир играл нереально здорово. Он показал, что обладает безграничными возможностями. Я смотрел все матчи Синнера, против Медведева он играл совершенно по-другому, чем против других соперников», — цитирует Чеснокова ТАСС.
По его словам, Медведев затягивал итальянца в финальном матче «в свои сети, щупальца, вёл длинные розыгрыши».
«Так получилось, что он прилепился к Синнеру, и итальянец постепенно начинал уставать, а Даниил с каждым следующим геймом играл увереннее и свободнее», — заключил Чесноков.
27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.
Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира.