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Чесноков — о победе Медведева в Роттердаме: Даниил обладает безграничными возможностями

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Финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков высказался о победе Даниила Медведева на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме.
Чесноков — о победе Медведева в Роттердаме: Даниил обладает безграничными возможностями
  • AP

«Медведев весь турнир играл нереально здорово. Он показал, что обладает безграничными возможностями. Я смотрел все матчи Синнера, против Медведева он играл совершенно по-другому, чем против других соперников», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его словам, Медведев затягивал итальянца в финальном матче «в свои сети, щупальца, вёл длинные розыгрыши».

«Так получилось, что он прилепился к Синнеру, и итальянец постепенно начинал уставать, а Даниил с каждым следующим геймом играл увереннее и свободнее», — заключил Чесноков.

27-летний россиянин в финале победил итальянца Янника Синнера со счётом 5:7, 6:2, 6:2. Медведев завоевал первый трофей в 2023 году и 16-й титул в карьере.

Ранее Шамиль Тарпищев заявил, что Медведев всё больше напоминает себя времён, когда был первой ракеткой мира.





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