Аспиликуэта выступил с заявлением после травмы в матче с «Саутгемптоном»
- AP
«Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. Мы с моей семьёй хотим поблагодарить всех, кто помогал мне вчера: от медицинской бригады «Челси» до одноклубников и соперников. От всего сердца говорю спасибо клинике, в которой меня приняли, и всему медицинскому персоналу. Теперь настало время для того, чтобы восстановиться. Скоро увидимся на поле!» — написал Аспиликуэта в социальных сетях.
Капитан «Челси» получил повреждение во время розыгрыша стандарта. Футболист «Саутгемптона» Секу Мара на 74-й минуте попытался пробить через себя, но попал бутсой в голову Аспиликуэты.
Испанец упал на газон, медики оказали ему первую помощь, а затем унесли с поля на носилках.
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