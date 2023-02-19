Аспиликуэта выступил с заявлением после травмы в матче с «Саутгемптоном»

Капитан лондонского «Челси» Сесар Аспиликуэта выступил с заявлением после травмы, которую он получил в матче 24-го тура АПЛ с «Саутгемптоном» (0:1).

«Спасибо всем за сообщения со словами поддержки. Мы с моей семьёй хотим поблагодарить всех, кто помогал мне вчера: от медицинской бригады «Челси» до одноклубников и соперников. От всего сердца говорю спасибо клинике, в которой меня приняли, и всему медицинскому персоналу. Теперь настало время для того, чтобы восстановиться. Скоро увидимся на поле!» — написал Аспиликуэта в социальных сетях.

Капитан «Челси» получил повреждение во время розыгрыша стандарта. Футболист «Саутгемптона» Секу Мара на 74-й минуте попытался пробить через себя, но попал бутсой в голову Аспиликуэты.

Испанец упал на газон, медики оказали ему первую помощь, а затем унесли с поля на носилках.

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