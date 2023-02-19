Лукаку выразил соболезнования в связи со смертью Атсу под завалами в Турции

Нападающий «Интера» Ромелу Лукаку отреагировал на новость о смерти полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Спи спокойно, брат. Это трудно принять… Было удивительно быть рядом с тобой, смотреть на твою работу на тренировках, любовь, которую ты проявлял к своей семье и детям. Дай бог сил твоим детям и семье… Храни Господь твою душу. Буду любить тебя всегда», — написал Лукаку в социальных сетях.

В ночь с 5 на 6 февраля землетрясение магнитудой 7,4 произошло на юго-востоке Турции, после чего с футболистом не могли связаться долгое время. 18 февраля стало известно, что игрок погиб.

Ранее сообщалось имя нового тренера российской теннисистки Дарьи Касаткиной.