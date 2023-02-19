Metaratings: Куэва может вернуться в чемпионат России
Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, Кристианом интересуются два клуба РПЛ. Отмечается, что один из них находится в верхней части таблицы.
Куэва выступал за «Краснодар» в сезоне-2018/19. За команду он провёл 15 матчей в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
На данный момент 31-летний футболист находится без клуба.
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