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Подчуфарова рассказала о несостоявшемся переходе в сборную Словении

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Бывшая российская биатлонистка Ольга Подчуфарова рассказала о несостоявшемся переходе в сборную Словении.
Подчуфарова рассказала о несостоявшемся переходе в сборную Словении
  • РИА Новости

«Дожидалась решения своего вопроса более полутора лет. Находилась всё это время в Поклюке. Естественно, каждый день в голове роились мысли о происходящем, находилась в бесконечном ожидании.

Трудно не знать, чем всё закончится, ещё труднее – что вообще происходит. Однако люди ко всему привыкают, адаптировалась и я к неведению. А примерно за месяц до возвращения в Россию стала понимать: вероятность получения гражданства невелика. Последовала череда отказов по документам, хотя вначале их благополучно приняли», — приводит слова Подчуфаровой «Матч ТВ».

Перед стартом сезона-2019/20 Подчуфарова решила перейти в сборную Словении, возобновив приостановленную в 2018 году карьеру, однако не смогла получить словенское гражданство.

Подчуфарова дебютировала в основной сборной России в 2013 году и тогда же стала чемпионкой мира среди юниоров. На взрослых чемпионатах мира её наивысшим достижением была бронза в смешанной эстафете.

Ранее сообщалось, что форвард «Баварии» Садио Мане полностью излечился от травмы и приступил к тренировкам в общей группе.

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