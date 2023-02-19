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Константинова планирует участвовать в турнире шоу-программ

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Российская фигуристка Станислава Константинова заявила, что хотела бы принять участие в турнире шоу-программ.
Константинова планирует участвовать в турнире шоу-программ
  • РИА Новости

«Конечно, очень хочу прокататься. Есть задумка яркого номера, который, на мой взгляд, может хорошо вписаться в этот формат. Очень классно, что придумали такой турнир!» — приводит слова Константиновой «Матч ТВ».

20 января Константинова объявила о завершении карьеры.

22-летняя спортсменка является серебряной призёркой финала серии Гран-при 2018 года, также она занимала второе и третье места на чемпионатах России среди юниорок.

Турнир шоу-программ пройдёт 18 марта в Москве. К участию в турнире приглашаются любые действующие или бывшие спортсмены 2007 года рождения и старше, выступающие в любой из дисциплин фигурного катания.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Крыльев Советов» Александр Коваленко может продолжить карьеру в «Зените», если хавбек Далер Кузяев не продлит контракт с петербургским клубом.

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