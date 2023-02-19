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Прыгуны в высоту Королёва и Курбанов стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в январе

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Прыгуны в высоту Кристина Королёва и Никита Курбанов стали самыми проверяемыми РУСАДА спортсменами в январе.
Прыгуны в высоту Королёва и Курбанов стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в январе

    Об этом сообщает ТАСС.

    По информации источника, спортсмены были проверены на допинг по три раза.

    32-летняя Королёва в январе участвовала в трёх турнирах. 23-летний Курбанов принимал участие в четырёх состязаниях.

    В 2022 году самым проверяемым РУСАДА спортсменом стала триатлонистка Анна Горева.

    Ранее старший тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что Россия подала заявку на участие в чемпионате Европы.

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