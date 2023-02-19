Прыгуны в высоту Королёва и Курбанов стали самыми тестируемыми РУСАДА спортсменами в январе
Об этом сообщает ТАСС.
По информации источника, спортсмены были проверены на допинг по три раза.
32-летняя Королёва в январе участвовала в трёх турнирах. 23-летний Курбанов принимал участие в четырёх состязаниях.
В 2022 году самым проверяемым РУСАДА спортсменом стала триатлонистка Анна Горева.
Ранее старший тренер мужской сборной России по тяжёлой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что Россия подала заявку на участие в чемпионате Европы.