Сборная России по тяжёлой атлетике подала заявку на участие в чемпионате Европы

Старший тренер национальной мужской сборной по тяжёлой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что Россия подала заявку на участие в чемпионате Европы.

«Мы подали заявку в Европейскую федерацию тяжёлой атлетики на участие команды в чемпионате Европы. И пока ожидаем ответа и надеемся, что нас допустят к соревнованиям», — приводит слова Самадова РИА Новости.

Он также отметил, что в предварительную заявку включены 20 спортсменов, но впоследствии она будет скорректирована до 12 человек.

Турнир пройдёт в Ереване с 15 по 23 апреля.

Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от соревнований спортсменов из России и Белоруссии в марте 2022 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА.