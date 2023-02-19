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Сборная России по тяжёлой атлетике подала заявку на участие в чемпионате Европы

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Старший тренер национальной мужской сборной по тяжёлой атлетике Ибрагим Самадов сообщил, что Россия подала заявку на участие в чемпионате Европы.
Сборная России по тяжёлой атлетике подала заявку на участие в чемпионате Европы
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Мы подали заявку в Европейскую федерацию тяжёлой атлетики на участие команды в чемпионате Европы. И пока ожидаем ответа и надеемся, что нас допустят к соревнованиям», — приводит слова Самадова РИА Новости.

Он также отметил, что в предварительную заявку включены 20 спортсменов, но впоследствии она будет скорректирована до 12 человек.

Турнир пройдёт в Ереване с 15 по 23 апреля.

Международная федерация тяжёлой атлетики отстранила от соревнований спортсменов из России и Белоруссии в марте 2022 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе. 

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА.

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