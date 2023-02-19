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Канчельскис: за Фалькао в РПЛ могли бы потянуться другие легионеры

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию, что нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао мог перейти в ЦСКА.
Канчельскис: за Фалькао в РПЛ могли бы потянуться другие легионеры
  • Gettyimages.ru
  • © Denis Doyle

«Думаю, что было бы неплохо, если бы ЦСКА удалось подписать Фалькао. Это было бы большим плюсом для нашего футбола. За Фалькао могли бы потянуться другие легионеры! РПЛ сейчас не хватает звёздных игроков. Уровень стал намного ниже», — цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Фалькао в 17 матчах чемпионата Испании сезона-2022/23 забил два мяча. Контракт 37-летнего форварда с «Райо Вальекано» истекает летом 2023 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €2 млн.

Ранее полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков рассказал, против кого из футболистов ему сложнее играть.

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