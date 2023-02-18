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Полузащитник ЦСКА Ермаков: в РПЛ сложнее всего играть против Нобоа

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Полузащитник московского ЦСКА Никита Ермаков рассказал, против кого из футболистов ему сложнее играть.
Полузащитник ЦСКА Ермаков: в РПЛ сложнее всего играть против Нобоа
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«Играя в матче против «Сочи» в опорной зоне, вспоминаю, что было тяжело против Кристиана Нобоа. Такое ощущение, что в своём возрасте он только прибавляет. На мой взгляд, он очень умный игрок. Мастер, одним словом», — цитирует Ермакова «Матч ТВ»

В нынешнем сезоне Нобоа забил десять мячей и отдал одну результативную передачу в 16 матчах за «Сочи». 19 января в клубе сообщили о продлении контракта с эквадорским футболистом по схеме «1+1».

13 февраля Кевиам Касо, девушка Нобоа, сообщила об избиениях со стороны футболиста.

Ранее Касо обвинила футболиста в насилии и собирается подать в суд на игрока, отель и полицию.

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