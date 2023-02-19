Шайбы Свечникова и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» в матче с «Баффало»
Встреча на стадионе «ЭсЭйПи Центр» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
В составе хозяев шайбы Евгений Свечников и Александр Барабанов.
У гостей отличились Дилан Козенс, Оуэн Пауэр, Джефф Скиннер и Алекс Так.
«Шаркс» с 45 очками занимает 14 место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. «Баффало» с 60 очками располагается на 11 строчке в Восточной конференции.
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