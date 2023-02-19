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Шайбы Свечникова и Барабанова не помогли «Сан-Хосе» в матче с «Баффало»

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«Сан-Хосе Шаркс» проиграл «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «ЭсЭйПи Центр» завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе хозяев шайбы Евгений Свечников и Александр Барабанов.

У гостей отличились Дилан Козенс, Оуэн Пауэр, Джефф Скиннер и Алекс Так.

«Шаркс» с 45 очками занимает 14 место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ. «Баффало» с 60 очками располагается на 11 строчке в Восточной конференции.

Ранее гол Наместникова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом».

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