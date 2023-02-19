Гол Наместникова не спас «Тампу» от поражения в матче с «Вегасом»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уступил «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча на стадионе «Ти-Мобайл Арена» завершилась со счётом 5:4.

В составе хозяев шайбы забросили Бретт Хауден (6-я), Джонатан Маршессо (8-я и 17-я), Ши Теодор (14-я) и Николя Руа (58-я).

У гостей отличились Владислав Наместников (6-я), Стивен Стэмкос (7-я), Кори Перри (34-я) и Пьер-Эдуар Белльмар (59-я).

Нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей.

«Тампа» с 73 очками занимает шестое место в Центральном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Найтс» с 70 очками располагается на второй строчке в Западной конференции.

Ранее гол Кузьменко помог «Ванкуверу» победить «Филадельфию» в матче НХЛ.