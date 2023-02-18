Тарпищев: теннис лучше других видов спорта показал своё уважение к россиянам

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о предоставленных Ассоциацией теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциацией (WTA) возможностях россиянам выступать на международных соревнованиях.

«Теннис как вид спорта лучше всех показал своё уважение к спортсменам. Мы участвуем и играем везде, кроме командных соревнований. Великобритания и ATP подписывали контракт, который нужно исполнять. Теннисные организации ATP и WTA на стороне наших ребят», — цитирует Тарпищева Sport24.

Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.

Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.