Тарпищев: теннис лучше других видов спорта показал своё уважение к россиянам
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- © Maksim Konstantinov
«Теннис как вид спорта лучше всех показал своё уважение к спортсменам. Мы участвуем и играем везде, кроме командных соревнований. Великобритания и ATP подписывали контракт, который нужно исполнять. Теннисные организации ATP и WTA на стороне наших ребят», — цитирует Тарпищева Sport24.
Весной прошлого года Всеанглийский клуб лаун‑тенниса и крокета и LTA объявили, что теннисистам из России и Белоруссии запрещено выступать на Уимблдонском турнире и других соревнованиях в Великобритании из-за ситуации на Украине.
Позже Ассоциация теннисистов‑профессионалов и WTA оштрафовали LTA.
Международный олимпийский комитет (МОК) 25 января призвал спортивные федерации рассмотреть возможность допуска российских спортсменов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее Тарпищев высказался о выходе Даниила Медведева в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме.