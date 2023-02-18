Липницкая объяснила, справедлива ли критика Плющенко в адрес судей

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Юлия Липницкая поддержала Евгения Плющенко после его критики в адрес судей.

«Каждый день вижу гигантскую работу в «Ангелах Плющенко», которая даёт абсолютно реальные результаты. Без справедливого судейства вся эта работа тренеров, детей, их родителей не имеет никакого смысла. Нужны перемены. Поддерживаю Евгения Викторовича целиком и полностью», — цитирует Липницкую РИА Новости.

Плющенко после первенства России — 2023 среди юниоров заявил, что его фигуристов на турнире засудили. Он также отметил, что в скором времени его спортсмены могут начать менять гражданство из-за такого отношения.

Плющенко является заслуженным мастером спорта России, двукратным олимпийским чемпионом, а также двукратным серебряным призёром Олимпийских игр 2002 и 2010 годов.

Ранее продюсер Яна Рудковская, жена Плющенко, высказалась о словах мужа про необъективное судейство на юниорских соревнованиях в России.